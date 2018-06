Astaldi: si stringe su cessione Terzo Ponte Bosforo, ok a ingresso Ihi/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Ma in questi giorni e in queste ore, i riflettori sono tutti puntati sul Terzo Ponte sul Bosforo. “Stiamo andando avanti, la trattativa è avanzata”, ha detto Astaldi sottolineando che queste “sono operazioni sempre complesse”, oltre al fatto che in Turchia si sono appena svolte le elezioni che “hanno portato un po’ di incertezza”. Il valore di libro dell’operazione ammonta a 350 milioni. Il piano strategico 2018-2022 prevede un programma di dismissione di asset in concessione che Astaldi ha già intrapreso. Nell’arco dei prossimi 18 mesi , il gruppo prevede la cessione di asset per un totale di 790 milioni e tra questi c’è, appunto, l’asset relativo al Terzo Ponte sul Bosforo.

Una prima fase del programma di rifinanziamento e riscadenzamento complessivo dell’indebitamento è stata positivamente attuata nel corso di giugno 2017 con l’emissione di obbligazioni equity linked per un importo di 140 milioni , con scadenza 21 giugno 2024, interamente sottoscritte da investitori istituzionali. Le ulteriori fasi, ricorda la relazione agli azionisti, saranno attuate nei modi e nei tempi che il cda riterrà opportuni , anche in funzione delle condizioni di mercato, e riguarderanno il rifinanziamento del prestito obbligazionario per 750 milioni con scadenza 2020 e della revolving credit facility per 500 milioni contratta con il sistema bancario.