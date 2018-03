Atlantia: stampa spagnola, vicino accordo con Acs su Abertis

Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Atlantia e Acs sono pronte a dividersi il controllo di Abertis senza però procedere a uno ‘spezzatino’ del gruppo. E’ questo l’accordo di principio al quale sarebbero giunti i due gruppi che già in questa settimana potrebbero sottoscrivere l’intesa. A scriverlo è oggi il quotidiano spagnolo El Mundo. In una operazione pacifica tra compratori inusuale in Spagna, rileva il giornale, il piano prevede che la tedesca Hochtief, filiale del gruppo che fa capo a Florentino Perez, lancia la sua opa e il gruppo italiano ritiri la sua per diventare co-offerente di quella di Acs.

Il piano prevede, quindi, che Acs ed Atlantia si dividano al 50% il controllo di Abertis e il gruppo rimanga intatta per ottenere in questo modo anche l’appoggio del governo spagnolo. Abertis è la principale concessionaria e una multinazionale con interessi, tra gli altri, nei Paesi latino-americani. “Il presidente sarà spagnolo e non si ripeterà quello che è successo con Endesa”, fanno sapere fonti della squadra di negoziatori di Acs. “L’idea è di stare insieme per molti anni”, assicurano.

La scorsa settimana, l’8 marzo, i due gruppi in campo, Acs e Atlantia hanno confermato la notizia di contatti in corso tra i due gruppi. Il gruppo guidato da Giovanni Castellucci ha riferito, infatti, dell'”esistenza di contratti”, precisando però che al momento “non è stato raggiunto un accordo qualsiasi” sulla questione. Intanto, per domani, è convocata l’assemblea degli azionisti di Abertis. Tra i punti all’ordine del giorno, sui quali si dovranno pronunciare gli azionisti, la vendita della controllata Hispasat a Red Electrica e la distribuzione di un dividendo di 0,40 euro da pagare il 20 marzo prossimo.