Pd: Cuperlo, no stampella ma possibile governo di scopo

Roma, 12 mar. (AdnKronos) – “Questo Paese un governo dovrà averlo. Non sarà facile arrivarci. Noi non dovremo fare la stampella di nessuno. Ed è giusto che la parola passi a chi si dichiara vincitore: e almeno nelle percentuali lo è. Ma non credo si debba escludere la terza forza del Parlamento dal compito che le deriva dalle urne: fare politica”. Lo scrive Gianni Cuperlo su Facebook pubblicando il suo intervento oggi in Direzione Pd.

“Usare il consenso raccolto per cercare lo sbocco possibile evitando una paralisi deleteria per l’Italia. Anche eventualmente con un governo di scopo che si rivolga al complesso delle forze e degli schieramenti. Con un programma limitato e poi un ritorno governato alle urne. Ma su questo il tempo dirà”, conclude.