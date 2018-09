Auspichiamo che il progetto “Strade Sicure” venga attuato anche ad Arezzo

Auspichiamo che il nuovo prefetto accolga e metta in campo anche ad Arezzo il progetto ‘Strade Sicure’ del Ministero della Difesa, che avevamo già presentato con un atto di indirizzo, approvato in sede di Consiglio comunale, lo scorso autunno. Inoltre, questa mattina il consigliere Simone Chierici di OraGhinelli ha presentato un’interrogazione in merito che abbiamo sottoscritto di buon grado. Il nostro gruppo consiliare continua a sostenere che ‘Strade Sicure’ debba essere attuato anche ad Arezzo. Il precedente prefetto non aveva espresso il suo favore al progetto, ci auguriamo quindi che il cambio al vertice della prefettura porti anche un atteggiamento positivo nei confronti di questa importante iniziativa a tutela della sicurezza dei cittadini, che sosteniamo e condividiamo da tempo.

