Auto: Aci, prosegue a settembre trend positivo usato (2)

(AdnKronos) – Resta dunque aperto il problema, più volte segnalato dall’Aci, di sostituire l’attuale parco circolante di circa 16.900.000 auto diesel penalizzato dalle politiche ambientalistiche intraprese da numerose amministrazioni locali.

In crescita a settembre anche i passaggi di proprietà dei motocicli che, tenuto conto della giornata lavorativa in meno rispetto al mese di settembre 2017, hanno registrato al netto delle minivolture un incremento del 3,7% in termini di media giornaliera (-1,2% in termini di variazione mensile). Complessivamente nei primi 9 mesi del 2018 si evidenziano incrementi del 4,9% per le autovetture e del 3,1% per tutti i veicoli, mentre per i motocicli si registra un calo del 2,3%.

Bilancio positivo a settembre anche sul fronte delle radiazioni, che hanno archiviato una crescita del 7,3% in termini di media giornaliera (+2,2% in termini di variazione mensile) nel settore delle quattro ruote e del 4,6% sempre in termini di media giornaliera (-0,4% in termini di variazione mensile) in quello delle due ruote. Il tasso unitario di sostituzione del parco auto a settembre risulta pari a 0,92 (ogni 100 auto iscritte ne sono state radiate 92) e a 0,74 nel periodo gennaio-settembre 2018. Nei primi 9 mesi dell’anno le radiazioni hanno registrato incrementi complessivi del 6,3% per le autovetture, del 9,4% per i motocicli e del 6,6% per tutti i veicoli.

