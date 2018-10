Migranti: Martina, su sindaco Riace speculazione vergognosa Salvini

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Trovo vergogna per un ministro dell’Interno e un governo che speculano su un’inchiesta per nascondere il disastro che stanno compiendo sull’Italia”. Lo scrive su Facebook il segretario del Partito democratico, Maurizio Martina.

“Dobbiamo avere invece fiducia nel lavoro della Magistratura e nell’accertamento della verità. L’esperienza di Riace e del suo Sindaco non meritano processi sommari e certa propaganda. E in Italia il modello di accoglienza diffusa che questa destra pericolosa vuole distruggere va difeso e rafforzato perché solo con l’integrazione nelle regole e nella piena cittadinanza si garantiscono umanità, legalità, sicurezza reale e piena convivenza”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...