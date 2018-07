Auto: studio Drive On, italiani alla guida più dinamici rispetto agli altri (3)

(AdnKronos) – In aggiunta, secondo quanto rilevato nel corso delle interviste, il traffico è la condizione più frequente di guida degli automobilisti italiani, anche rispetto alle altre nazioni (44% vs 26% della media europea). Dopo il traffico, recarsi al lavoro è la seconda situazione più frequente di guida.

Gli automobilisti dinamici e i guidatori esperti scelgono l’olio motore per la macchina personalmente per il 10% in più rispetto alla media degli altri segmenti. Molti scelgono Shell Helix perchè offre prestazioni migliori in termini di viscosità, riduzione dell’attrito e della volatilità, assicurando caratteristiche operative eccezionali. Il prodotto risponde infatti ai bisogni dei clienti contribuendo a migliorare le prestazioni e la durata del motore.

Con la campagna Shell Helix Ultra Drive On – commenta Roger Moulding, Vice Presidente Global Marketing and Sales di Shell per Europa, Russia e Africa- vogliamo celebrare e riaccendere la passione per la guida. La nostra gamma di oli motore interamente sintetici incontra le esigenze di diversi profili di automobilisti in Europa, consentendo loro di godersi il massimo dalla guida, proteggendo il motore e massimizzandone le prestazioni”.