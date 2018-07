Auto: studio Drive On, italiani alla guida più dinamici rispetto agli altri (2)

(AdnKronos) – Dinamici (10,1% degli intervistati): all’interno di questo profilo figurano i cosiddetti “guerrieri della strada”, ovvero le persone dotate di spirito d’avventura. Sono automobilisti che si sentono a proprio agio nel guidare ad alta velocità e nei sorpassi. Prediligono la guida notturna, intraprendono viaggi avventurosi, si divertono nel percorrere strade impervie e mettono continuamente alla prova le potenzialità della propria auto.

Nel nostro Paese, il segmento più rappresentativo è quello Esperto (21,5% degli oltre 1000 intervistati): si tratta di persone alla ricerca della perfezione, con particolari esigenze anche in termini di sicurezza e precisione nella gestione dei diversi momenti in cui ci si trova alla guida. Quando sono al volante, la sensazione predominante è quella del pieno controllo e del massimo utilizzo di tutte le specifiche tecniche dell’auto.

Rispetto agli altri 8 Paesi coinvolti nella ricerca, gli italiani si sono mostrati più Dinamici rispetto agli altri automobilisti europei (11,9 % vs 10,1%). Si tratta di guidatori piuttosto giovani (in media 37 anni, di cui il 64% è uomo e il 36% è donna) che amano l’adrenalina e che cercano esperienze che diano forti sensazioni.