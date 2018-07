Auto: studio Drive On, italiani alla guida più dinamici rispetto agli altri

Roma, 3 lug. (AdnKronos) – Gli italiani alla guida sono più dinamici rispetto agli altri automobilisti europei. E’ questo uno dei principali risultati emersi da ‘Drive On’, un’ analisi che ha confrontato il modo di rapportarsi con la guida di 9 paesi europei. Nello specifico, la ricerca, presentata da Shell e condotta da Kantar Tns, leader mondiale nelle ricerche di mercato ad hoc, ha coinvolto un campione di 9000 persone, composto da uomini e donne in età compresa tra i 25 e i 45 anni e provenienti da 9 Paesi europei, ovvero: Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Turchia e Polonia.

L’analisi ha così individuato 6 diverse tipologie di approccio alla guida: Esperto (22,4% degli intervistati): si tratta di automobilisti concentrati, precisi e puntuali nella gestione delle diverse situazioni al volante; questo campione si trova maggiormente a proprio agio nella guida pianificata secondo la propria routine quotidiana. Amichevole (19,6% degli intervistati): si tratta di persone che si mostrano affidabili e responsabili alla guida, apprezzando al contempo le occasioni in cui sono in auto con amici e familiari. Premurosi (17,6% degli intervistati): si tratta di guidatori attenti, che risultano tranquilli e sicuri di sé. Per esempio, si trovano a proprio agio quando guidano per portare i propri figli a scuola, oppure quando guidano a velocità ridotta.

Spensierati (17% degli intervistati): si tratta di persone che amano particolarmente il senso di indipendenza e di libertà alla guida. Ad esempio, si trovano a proprio agio durante gite fuori porta nel weekend, oppure quando girano in macchina senza una meta prestabilita, lasciandosi guidare dale proprie emozioni; Decisi (13,3% degli intervistati): gli automobilisti di questo segmento amano governare la strada, attraverso prestazioni di guida che esaltano la potenza del veicolo. Si trovano per esempio a proprio agio quando guidano ad alta velocità in autostrada, oppure quando guidano in città un’auto sfarzosa che non passa inosservata, ma anche in situazioni più sfidanti che richiedono maggiori competenze tecniche alla guida.