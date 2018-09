Autotrasporto: Confartigianato, patto con Governo per sicurezza e competitività

Roma, 14 set. (AdnKronos) – Confartigianato Trasporti lancia al Governo un patto per un autotrasporto merci sicuro, competitivo, meno inquinante e più efficiente. Il patto è stato presentato oggi dal Presidente di Confartigianato Trasporti Amedeo Genedani al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Danilo Toninelli in occasione della Convention nazionale di Confartigianato Trasporti dal titolo: ‘Innovazione tecnologica e normativa per un moderno assetto dell’impresa di autotrasporto’.

Secondo una rilevazione di Confartigianato l’autotrasporto italiano – in cui operano 91.838 imprese (di cui oltre il 65% sono artigiane e micro imprese) con 325.032 addetti, che trasportano 901,5 milioni di tonnellate di merci – subisce una serie di condizioni penalizzanti. A cominciare dalla situazione delle infrastrutture: la spesa pubblica in opere stradali è diminuita del 10,9% in un anno e l’incidenza degli investimenti e manutenzioni sui ricavi netti da pedaggi delle autostrade in concessione è ai minimi, pari al 29,9%.

Gli autotrasportatori subiscono anche l’impennata del prezzo del gasolio che è aumentato ad agosto 2018 su base annua del 25,4% ed il più alto in Europa anche a causa del peso delle accise. Inoltre, la concorrenza sleale dei vettori stranieri ha fatto precipitare al 20,2% la quota di mercato degli autotrasportatori italiani nel trasporto internazionale delle merci.

