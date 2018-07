Autotrasporto: Trasportunito, verso cinque giorni blocco terminal Voltri

Roma, 2 lug. (AdnKronos) – Cinque giorni di fermo dell’autotrasporto nei servizi al Terminal Vte di Genova-Voltri. Motivo: “Tempi di attesa per i camion che hanno superato ogni limite di guardia e tolleranza e che si traducono in una perdita secca per le imprese di autotrasporto, che con mezzi “fermi” non producono risultati ma solo costi, e che ormai da anni si accollano gli oneri per disservizi che non sono i loro, ma quelli di un terminal container bravissimo evidentemente a gestire il fronte mare, ma incapace di governare i flussi in-out sul fronte terra”. Ad annunciarlo è Trasportounito in una nota.

A causa dei gravi blocchi operativi creati dal Terminal Vte le imprese di autotrasporto, denuncia TrasportoUnito, hanno bruciato in un anno circa 10 milioni di euro, a fronte di utili che il terminal Vte fatica addirittura ad abbattere. E le attese operative dei camion ricadono quindi in forma di disservizi anche sugli altri operatori, spedizionieri e compagnie marittime e quindi sulla merce. Un anno di trattative al Tavolo dell’Autorità di Sistema ha prodotto un nulla assoluto con un Terminal VTE che non ha investito nulla per velocizzare i processi di lavoro e con discussioni tanto interminabili quanto prive di risultati con gli altri operatori su eventuali azioni correttive di sistema.