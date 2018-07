Lega: Rizzotto, Musumeci a Pontida? Segno dialogo dentro coalizione

Palermo, 2 lug. (AdnKronos) – “Rispondere all’invito di un leader politico di un partito amico non vuol dire aderire a quel partito, ma semplicemente attestare una convergenza politica e una volontà e capacità di dialogo all’interno di una coalizione, Così, la presenza del governatore Musumeci a Pontida, come quella dei governatori di Liguria e Molise, è stata espressione e conferma della condivisione politica dei programmi e dell’azione di governo lì dove il centrodestra guida le Regioni con governatori non aderenti alla Lega”. Così Tony Rizzotto, unico deputato della Lega all’Assemblea regionale siciliana, interviene dopo le polemiche sollevate da alcuni esponenti del Pd e del Movimento 5 Stelle sulla presenza a Pontida del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci.

“Il presidente Musumeci – aggiunge – governa a capo di una coalizione di cui la Lega è sempre stata parte attiva e coerentemente propositiva, quindi nulla di cui stupirsi. Per il deputato leghista, “se c’è qualcuno che negli ultimi anni ha oltraggiato la Sicilia, questi è certamente chi, stando nello stesso partito di Miceli (il Pd, ndr), ha governato portando la nostra Regione allo stato di crisi in cui l’abbiamo ereditata pochi mesi fa”.