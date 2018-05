Banche: Pitruzzella, in settore Fintech rischiano di perdere contro giganti web/rpt

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – Le banche “possono diventare soggetti perdenti” nella competizione con i grandi giganti del web nel settore del Fintech. Lo ha detto **Giovanni** Pitruzzella, presidente dell’Antitrust, durante l’inaugurazione del corso di alta formazione su Fintech e Diritto organizzato dall’Abi. Questo perché, ha spiegato, “i nuovi servizi finanziari non vengono prodotti ed erogati solo dalle nuove società e dalle banche. Sullo sfondo c’è la presenza dei grandi giganti del web”.

Sono soggetti, ha aggiunto Pitruzzella, “con un potere di mercato enorme su un settore e possono fare leva proprio su questo potere per entrare nel mercato finanziario”. Secondo il presidente dell’Antitrust, “il potere di mercato oggi viene definito anche nella capacità di ottenere masse enormi di dati. I giganti della rete possono sfruttare questo potere per entrare in altri mercati. Chi conosce tutti i nostri dati può offrirci servizi assolutamente tarati sulle nostre esigenze e questo succederà sempre di più nel settore finanziario. Occorre quindi – ha concluso – evitare l’abuso di una posizione dominante a scapito di altro operatori più tradizionali, che però devono evolversi recependo l’innovazione”.