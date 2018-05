Scuola: Donazzan (Veneto), rischia di non ripartire a settembre

Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – “Ieri, durante la seduta della IX Commissione ‘Istruzione, lavoro, ricerca e innovazione’ della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ho sollevato nuovamente il problema che sta interessando migliaia di docenti in possesso del solo diploma magistrale: ho chiesto che le Regioni, attraverso la Conferenza dei Presidenti, sollecitino una rapida risoluzione di questo paradosso”. Così l’assessore all’istruzione del Veneto Elena Donazzan interviene sul problema delle docenti magistrali.

“Il nuovo Governo dovrà infatti avere tra le sue priorità la risoluzione di questa grave contraddizione giuridico-legislativa. Siamo di fronte ad un vero e proprio dramma, che sta tenendo col fiato sospeso migliaia di maestre e maestri e le loro rispettive famiglie: ma siamo anche di fronte al concreto rischio che a settembre il ‘sistema scuola’ possa non riuscire a ripartire per mancanza di personale docente a sufficienza. È sicuramente il caso del Veneto: spero veramente si passi ora dalle parole ai fatti”, sottolinea.

“Non è la prima volta che intervengo su questo tema, che da dicembre scorso mi vede convinta sostenitrice di un intervento politico per risolvere il pasticcio generato dalle sentenze: bene la recente mozione urgente presentata dai parlamentari di Forza Italia, che spero presto possa essere approvata dalle Camere e diventare traccia per le azioni del Governo di prossimo insediamento”, conclude.