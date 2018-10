Basilicata: Di Maio, ora Governo cambiamento anche in regione

Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Se i lucani si sono sentiti traditi in questi anni dai sistemi sulle estrazioni petrolifere, alle prossime elezioni regionali si sceglie quale presidente dovrà ricontrattare tutto il sistema e per questo noi crediamo molto nel fatto che dopo un Governo del cambiamento a livello nazionale ci possa essere un Governo del cambiamento in Basilicata”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine della sua visita in Basilicata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...