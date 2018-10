Roma, 7 ott. (AdnKronos) – “Vogliamo aiutare soltanto le persone che si sono trovate in difficoltà, che non potevano pagare le tasse e che si sono ritrovate bloccate in una spirale infernale da cui non si esce più”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, a margine della sua visita in Basilicata.”A condoni o scudi fiscali ci opporremmo. Non siamo d’accordo. L’ho sempre detto”, conclude.

