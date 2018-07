Bassano: trovato morto il bimbo di 3 anni scomparso questa mattina

Bassno del Grappa (Vi), 5 lug. (AdnKronos) – E’ stato trovato morto il bambino di tre anni, figlio di immigrati ivoriani, scomparso questa mattina. Il piccolo stava giocando mentre i familiari si trovavano all’interno di una casa adibita a struttura di accoglienza per profughi. All’improvviso i genitori si sono accorti che del bambino non c’era più alcuna traccia. Subito sono scattate le ricerche da parte di Vigili del fuoco, polizia locale, carabinieri e Polizia di stato. È stato richiesto anche l’arrivo di un elicottero dal Venezia.

Purtroppo, nei pressi dell’abitazione scorre un canale la cui corrente è particolarmente forte per la pioggia caduta in questi giorni e fin da subito si è tenuto che il piccolo fosse scivolato nel corso d’acqua. Sul posto sono arrivati anche i sommozzatori per controllare il canale che scorre parallelamente al fiume Brenta. E infatti il corpo del piccolo, senza vita, è stato trovato nel canale di collegamento a Rosà (Vi) dagli operatori del Consorzio di Bonifica.