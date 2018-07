Milano: partita la prima talpa per la tratta ovest della metro linea 4

Milano, 5 lug. (AdnKronos) – E’ partita questa mattina, dal Manufatto Ronchetto, la prima delle due Tbm, le cosiddette talpe, che realizzano le gallerie da S.Cristoforo a Solari della M4, la nuova linea ‘blu’ della metropolitana di Milano. Conclusi i lavori e realizzate entrambe le gallerie della tratta est, da Linate a Tricolore, si apre ora la fase di scavo e costruzione delle due ‘canne’ della tratta ovest, destinate ad ospitare i treni che percorreranno i 3,7 chilometri dal capolinea di S.Cristoforo a Stazione Solari.

La Tbm, di 6,7 metri di diametro, scaverà giorno e notte, sette giorni su sette, ad una profondità media di 15 metri, realizzando 16 metri circa di galleria al giorno. La seconda talpa partirà tra circa un mese per realizzare la seconda ‘canna’. Entrambe le gallerie della tratta ovest si stima saranno realizzate in poco più di un anno.

Con 15 chilometri di estensione e 21 stazioni, la ‘blu’ collegherà il centro della città con il quartiere Forlanini, da Milano est fino all’aeroporto di Linate, e il quartiere Lorenteggio, da Milano Ovest fino a San Cristoforo. Il tempo di percorrenza stimato da Linate a S. Cristoforo sarà di circa 28 minuti. Sarà una metropolitana leggera ad automazione integrale senza guidatore a bordo, che verrà utilizzata da una media di 86 milioni di passeggeri l’anno. L’entrata in esercizio è previsto per fasi. Nel 2021 è programmata l’apertura della prima tratta da Linate a Forlanini Fs, nel 2022 fino a S.Babila e nell’anno successivo fino a S.Cristoforo.

Promossa dal Comune di Milano, la linea 4 è realizzata dalla società concessionaria M4 i cui soci sono lo stesso Comune, le imprese costruttrici Salini Impregilo, Astaldi, Ansaldo Sts, Hitachi Rail Italy e Sirti e il gestore Atm.