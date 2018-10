Bekaert: Fiom, soddisfatti per accordo che scongiura licenziamenti (2)

(AdnKronos) – “Sono previsti – rileva il sindacalista – una serie di incentivi per i lavoratori che vanno in pensione, che scelgono la strada dell’esodo incentivato, e che attraverso il processo di reindustrializzazione e di ricollocazione trovano un nuovo lavoro. Recepito un capitolo specifico in materia di formazione e riqualificazione professionale finalizzata alla ricollocazione del personale”.

Inoltre, rileva Carboni, sono state “definite le modalità di monitoraggio periodico, in sede ministeriale, con un ruolo attivo delle organizzazioni sindacali, in materia di reindustrializzazione e di ricollocazione dei lavoratori. Il primo incontro di verifica sarà entro il 2018, con l’intento di valutare, dal punto di vista tecnico le varie manifestazioni di interesse, finalizzate al rilancio del sito di Figline Incisa Valdarno, che si sono palesate a seguito dell’annuncio della chiusura dello stabilimento. È prevista per le prossime ore l’assemblea per l’illustrazione dell’accordo e per organizzare il referendum per la validazione dell’intesa”.

