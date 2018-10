Bekaert: Fiom, soddisfatti per accordo che scongiura licenziamenti

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Siamo soddisfatti che una vertenza complessa come la Bekaert si sia conclusa positivamente. La lotta dei lavoratori della Bekaert ha avuto il merito di sollevare la necessità del ripristino della cassa integrazione per cessazione di attività, eliminata dal Jobs Act, e questo andrà a vantaggio di tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori”. Così in una nota Mariano Carboni, coordinatore nazionale Gruppo Bekaert della Fiom-Cgil commentando l’accordo raggiunto al ministero dello Sviluppo economico che scongiura i licenziamenti di 318 lavoratori e che getta le basi per il processo di reindustrializzazione.

L’azienda si fa carico di riorganizzare e proseguire la produzione, fino al 31 dicembre 2018, e formalizza la contestuale richiesta di utilizzo della cassa integrazione per cessazioni di attività, che produrrà i suoi effetti per tutto il 2019.

