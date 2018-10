Bergamo: tentano furto in casa ma vengono riconosciute, 2 arresti

Milano, 10 ott. (AdnKronos) – Hanno tentato di forzare la porta di un appartamento, ma il proprietario, che era dentro casa, le ha viste e ha chiamato la polizia locale che le ha arrestate. E’ accaduto a Bergamo a due ragazze di 20 e 24 anni.

Le due, una nata a Torino e residente a Rovigo, l’altra di origine croata, erano state notate insieme a un uomo all’interno di un condominio di via Carducci; un cittadino aveva chiamato il 112 segnalando la presenza del gruppetto, che si aggirava con atteggiamenti sospetti. Quando la pattuglia è arrivata, però, i tre aveva già fatto perdere le loro tracce.

Nel frattempo gli agenti di una seconda pattuglia, richiamata in zona dalla comunicazione radio, hanno notato le due in una via poco distante e hanno deciso di sottoporle a un controllo.

