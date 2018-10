Lombardia: Cambiaghi, associazioni sportive a scuola di agevolazioni fiscali

Milano, 10 ott. (AdnKronos) – Oltre 350 associazioni sportive dilettantistiche hanno preso parte, a Milano, al primo incontro gratuito organizzato da Regione Lombardia, Coni Lombardia e scuola regionale allo Sport, per fare il punto sulle novità introdotte dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18 del 1 agosto 2018 sulle agevolazioni fiscali. Oltre all’assessore allo Sport e Giovani della Regione Lombardia, Martina Cambiaghi, sono intervenuti il presidente del Coni, Oreste Perri, il presidente della commissione Coni-Agenzia delle Entrate, Andrea Mancino, il rappresentante della commissione per la fiscalità presso la scuola regionale dello sport, Donato Foresta, e due rappresentanti di collegi sindacali e revisori di enti no profit, Paolo Iaconcigh e Andrea Rossi.

“Con questo corso di aggiornamento -spiega Cambiaghi- Regione Lombardia intende offrire un supporto pratico di semplificazione degli aspetti fiscali e normativi per le società sportive lombarde. Non si può fare a meno di temi fiscali e di bilanci perché per fare sport oggi si deve tenere in considerazione un nuovo e importante obiettivo: quello di tenere i conti in ordine e non incorrere in sanzioni che possono colpire i già difficili bilanci delle società sportive”.

“La sfida alle Olimpiadi 2026 -conclude- passa anche dalla forza delle associazioni sportive e dalla capacità di coinvolgere il territorio e di fare rete con le istituzioni”.

