Bnl e Bnp Paribas protagonisti al Salone della CSR

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – Condividere esperienze ed iniziative internazionali sul fronte della sostenibilità sociale ed ambientale e esplorare il settore degli investimenti socialmente responsabili. Ma non solo. Anche approfondire il tema dell’inclusione, nel lavoro e nella Società, e della lotta ad ogni tipo di diversità, in primis quella di genere, e parlare di sostegno al terzo settore. E’ intenso il programma di BNL-BNP Paribas al “Salone della CSR e dell’Innovazione sociale”, il più importante evento del settore, in programma a Milano, all’Università Bocconi.

Titolo di questa 6° edizione è “Le rotte della sostenibilità”, quella stessa sostenibilità, segnala l’Istituto, “che è nei valori e nella strategia di BNP Paribas e coinvolge il business, l’organizzazione e la governance” di tutto il Gruppo. “Agire in modo socialmente responsabile è oggi un fattore imprescindibile di esistenza e sviluppo per un’azienda ed ancor più per una realtà globale come BNP Paribas, che opera in più di 73 paesi nel mondo” afferma Mauro Bombacigno, Direttore Engagement BNP Paribas Italia.

“CSR – segnala il manager- per noi significa impegno, continuo e concreto, per una Società migliore, per un mondo più sano, per un’economia più vicina alle persone e al loro benessere, con uno sguardo al futuro e alle nuove generazioni”.

Mauro Bombacigno racconterà l’esperienza di BNL e di BNP Paribas durante una delle sessioni di apertura del Salone, dal titolo “Economia reale e finanza sostenibile, una collaborazione strategica”.

E’ invece dedicato ai giovani l’incontro odierno presieduto da Claudia Schininà, Responsabile CSR di BNL. Un appuntamento per parlare con le nuove generazioni di sostenibilità, approfondire le loro preoccupazioni e speranze per immaginare insieme un domani migliore. Cristina Galbusera, Responsabile People Development Center BNL, interverrà invece domani, 3 ottobre, nel seminario dedicato alla Diversità, un valore aziendale e sociale per un mondo del lavoro ed una Società più inclusivi, attenti

