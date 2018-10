Milano: da Debussy a Glass, domenica di musica a Palazzo Marino

Milano, 2 ott. (AdnKronos) – Domenica prossima, 7 ottobre, alle ore 11, la stagione ‘Sentieri d’oriente di Palazzo Marino in musica’ ospita in Sala Alessi un concerto del Quartetto Indaco a ingresso gratuito. Il programma accosta il Quartetto per archi in sol minore op.10 di Claude Debussy, in cui il critico Kufferath ritrovava “caratteristiche orientali” ispirate gamelan dell’Isola di Giava, al Quartetto per archi n.3 ‘Mishima’ di Philip Glass, riduzione cameristica di alcuni brani orchestrali della colonna sonora del film di Paul Schrader sulla vita dello scrittore e poeta giapponese Yukio Mishima.

A seguire, le sette Miniature di Padre Komitas, religioso e compositore armeno, ispirate alle musiche popolari della propria terra. Considerato il padre della musica armena, le sue composizioni erano molto amate da Debussy, Komitas Vardapet dedicò la vita a raccogliere, trascrivere e rielaborare antichi canti armeni, ma anche curdi, persiani e turchi. Le Miniature sono alcune delle rare composizioni giunte fino a noi.

