Boccia: “Ampliamento sito Dompè L’Aquila messaggio importante”

L’Aquila, 21 giu. (Labitalia) – “E’ un messaggio importante: quando un’impresa investe in un territorio è una festa per tutti, per la comunità e per il Paese. Un Paese che vive di industria, non avendo risorse e materie prime. Una famiglia, la famiglia Dompè che investe in un’area importante, dando un doppio segnale: questione Mezzogiorno e questione terremoto”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell’inaugurazione della nuova area produttiva e di ricerca di Dompè a L’Aquila.

“E nonostante quei momenti difficili” del terremoto, “questa azienda ha continuato a produrre e questa famiglia ha continuato a credere in questa fabbrica: un bellissimo segnale -ha concluso- di coesione, di senso di comunità e di come si può fare industria di alto profilo in questo Paese”.