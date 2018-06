Sicurezza: Rosato, scorta non è gentile concessione Salvini

Roma, 21 giu. (AdnKronos) – “Pessimo modo quello di Salvini di fare il ministro. Oggi anche le minacce a Roberto Saviano di togliergli la scorta. Non ci provi. Già è inaccettabile che il ministro dell’Interno annunci con tanta leggerezza e in una trasmissione televisiva decisioni di questo tipo”. Lo scrive Ettore Rosato del Pd su Facebook.

“Saviano ha contribuito a far luce su un sistema criminale pervasivo e pericoloso. E per questo ancora oggi è perseguitato dalla mafia e dalla camorra. La scorta non è una gentile concessione che fa Salvini ma una garanzia di protezione che lo Stato deve assicurare a chi dimostra di avere il coraggio di denunciare il malaffare”, conclude.