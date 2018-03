Boeing: accordo con Turkish per 30 Dreamliner

Roma, 12 mar. (AdnKronos) – Boeing e Turkish Airlines hanno finalizzato un ordine fermo per 25 787-9 Dreamliner con opzioni per altri cinque aerei. L’ordine fermo consentirà alla compagnia di bandiera turca di soddisfare la crescente domanda nel suo aeroporto principale, il terzo aeroporto di Istanbul, e di migliorare l’esperienza di volo dei passeggeri.

Con questo ordine, annunciato la prima volta come impegno lo scorso settembre, Turkish Airlines diventa il 71mo cliente ad acquistare il 787. Insieme, questi clienti hanno ordinato ad oggi oltre 1.300 Dreamliner, l’aereo twin-aisle venduto più velocemente della storia Boeing. Turkish Airlines ha continuato a espandere la sua flotta di aerei Boeing. Recentemente la compagnia ha ampliato la sua scuderia di aerei 777 con l’acquisto di altri tre 777 Freighter. Il vettore utilizza inoltre carte elettroniche e altri servizi di Boeing Global Services per ottimizzare ulteriormente le sue operazioni e i sistemi operativi.

“Siamo lieti di finalizzare questo accordo storico che porterà vantaggi significativi a Turkish Airline e all’industria aeronautica turca”, ha commentato M. İlker Aycı, chairman of the board and the executive committee di Turkish Airlines.