Elezioni: a Milano direttori quotidiani a confronto, ‘serve soluzione rapida’ (2)

(AdnKronos) – Il direttore de ‘Il Sole 24 Ore ha avvertito che “i mercati non concederanno tempi lunghi all’Italia. La loro prima reazione è stata razionale e paziente, ma il livello del nostro debito pubblico non ci consente di perdere tempo”. Soprattutto con la fine delle politiche monetarie espansive della Bce, “i mercati monitoreranno i Paesi con un alto debito pubblico”.

Per il direttore del ‘Corriere della Sera, però, “la crisi non sarà molto rapida. Siamo ancora nella fase in cui ogni vincitore pensa veramente di aver vinto”. Il primo passaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, “sarà di verificare se qualcuno è in grado di portagli una soluzione”, ma “non affiderà incarichi al buio”. Le opzioni per Fontana sono due: un governo sostenuto da tutti i partiti o un nuovo voto. “Se si torna alle elezioni, e non sono convinto che l’ipotesi non ci sia, le cose potrebbero cambiare anche con questa legge elettorale”, con una maggiore polarizzazione del voto. Oppure “la legislatura dura poco con un governo di tutti, un governo neutro rispetto alle forze in campo che faccia alcune cose, come misure economiche necessarie e una legge elettorale più funzionante”.

Anche per Calabresi la velocità della fase attuale sarà determinata “da quanto ci metteranno i presunti vincitori a rendersi conto che non hanno vinto e che non possono governare da soli”. Servirà quindi un passo indietro di uno dei candidati premier. “Altrimenti le elezioni fra tre mesi non sono più un’ipotesi così remota”. E nella formazione del prossimo governo il Pd “non è mai stato così determinante”, anche se un’alleanza che esclusa il centrodestra o il M5S finirebbe “per tradire il vincitore in una delle due parti d’Italia”. In ogni caso, secondo il direttore de ‘La Repubblica’, “al Pd farebbe un gran bene non entrare in una delle forme possibili governo, gli farebbe bene prendere aria e farebbe bene ai suoi elettori”.