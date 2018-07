Boeing: firma Mou con Embraer per partnership strategica

Roma, 5 lug. (AdnKronos) – Boeing ed Embraer hanno siglato un Memorandum of Understanding che getta le basi di una partnership strategica con l’obiettivo di accelerare la crescita nei mercati aerospaziali globali. L’accordo non-vincolante prevede la costituzione di una joint-venture che comprende i business di aerei commerciali e servizi di Embraer, in modo da allinearli strategicamente con lo sviluppo commerciale di Boeing, con la produzione, il marketing e i servizi lifecycle. Secondo i termini dell’accordo, Boeing avrà l’80% di partecipazione azionaria nella joint venture ed Embraer il restante 20%.

“Attraverso questa partnership strategica saremo posizionati perfettamente per generare valore significativo per i clienti di entrambe le aziende, per i dipendenti e gli azionisti – e per il Brasile e gli Stati Uniti”, ha commentato Dennis Muilenburg, Chairman, Presidente e Chief Executive Officer di Boeing. “Questa importante partnership si allinea chiaramente con la strategia a lungo termine di Boeing di investire in crescita organica e di restituire valore agli azionisti, completandosi poi con gli accordi strategici che rafforzano e accelerano i nostri piani di crescita”, ha aggiunto Muilenburg.

“L’accordo con Boeing creerà la più importante partnership strategica nell’industria dell’aerospazio, rafforzando la leadership delle due aziende nel mercato globale”, ha dichiarato Paulo Cesar de Souza e Silva, Chief Executive Officer e Presidente di Embraer. “Ci aspettiamo che la combinazione con il business Boeing crei un ciclo virtuoso per l’industria aerospaziale brasiliana, aumentando il suo potenziale di vendita, la produzione, creando posti di lavoro e introito, investimenti ed esportazioni e, in questo modo, aggiungendo valore ai clienti, agli azionisti e ai dipendenti”.