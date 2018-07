Boeing: firma Mou con Embraer per partnership strategica (3)

(AdnKronos) – “Gli investimenti congiunti nel mercato globale del KC-390, così come una serie di accordi specifici nei campi dell’ingegneria, della ricerca e dello sviluppo e della catena di fornitura, accresceranno i benefici reciproci e rafforzeranno ulteriormente la competitività di Boeing ed Embraer”, ha dichiarato Nelson Salgado, Executive Vice President, Financial and Investor Relations di Embraer.

Il completamento dei dettagli finanziari e operativi della partnership strategica e la negoziazione degli accordi di transazione definitivi continueranno nei prossimi mesi. In base all’esecuzione di questi accordi, la transazione sarebbe soggetta ai soci e all’approvazione normativa, compresa l’approvazione da parte del Governo del Brasile, oltre a consuete condizioni di chiusura. Supponendo che le approvazioni arrivino in modo tempestivo, la transazione dovrebbe concludersi entro la fine del 2019, 12-18 mesi dopo l’esecuzione degli accordi definitivi.

“Questa partnership strategica rappresenta un’evoluzione naturale della collaborazione di lunga data tra Boeing e Embraer in un raggio di iniziative aerospaziali durante circa tre decenni”, ha aggiunto Greg Smith, Chief Financial Officer ed Executive Vice President of Enterprise Strategy & Performance di Boeing. “È in linea con la strategia aziendale Boeing di inseguire opportunità di investimento strategiche laddove esse dimostrino di avere un valore reale e di accelerare i nostri piani di crescita organica. Questa collaborazione rafforzerà le capacità verticali di Boeing e accrescerà il valore per i nostri clienti attraverso il pieno ciclo di vita dei prodotti e servizi leader nell’industria”.