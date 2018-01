Boeing: in 2017 record ordini e consegne

Roma, 9 gen. (AdnKronos) – Boeing ha consegnato più aerei commerciali di qualsiasi altro produttore per il sesto anno consecutivo e ha stabilito un record industriale con 763 consegne nel 2017, grazie al forte risultato dell’aereo leader di mercato 737 e degli aerei 787. Allo stesso tempo, l’azienda ha aumentato il suo backlog con 912 ordini netti, riflettendo così la florida domanda per i suoi aerei single e twin-aisle. Boeing ha raggiunto l’ennesima vetta nel programma 737 con l’aumento della produzione a 47 aerei al mese e iniziando le consegne del nuovo 737 MAX, con un record di 529 consegne, compresi 74 aerei della serie MAX. Nel programma 787 Dreamliner, Boeing ha continuato la produzione a ritmi elevati per gli aerei twin-aisle, arrivando a 136 consegne all’anno.

“Questa performance da record è una conferma che i nostri dipendenti insieme ai partner fornitori continuano a trovare nuovi e innovativi modi di progettare, costruire e consegnare gli aerei più fuel-efficient ai clienti in tutto il mondo”, ha dichiarato Kevin McAllister, Boeing Commercial Airplanes President & ceo.

Sul fronte ordini, 71 clienti hanno effettuato 912 ordini netti, per il valore di 134,8 miliardi di dollari a prezzi di listino. Il totale amplia il portafoglio ordini Boeing alla cifra record di 5.864 aerei, alla fine dell’anno, che equivale a circa sette anni di produzione.