Boeing: in 2017 record ordini e consegne (2)

(AdnKronos) – “La solida attività di vendita riflette la continua forte domanda per la famiglia 737 MAX, compresa la variante MAX 10 ultra efficiente che abbiamo lanciato lo scorso anno e la crescente preferenza del mercato per la famiglia Boeing di jet twin-aisle”, ha aggiunto McAllister. “Gli sviluppi del nostro programma di produzione nei prossimi anni sono progettati per soddisfare questa forte domanda”.

Nel 2017 la famiglia del 787 Dreamliner ha accumulato fino a circa 100 ordini netti, la famiglia 777 60 ordini netti, come indicato nella tabella sottostante. Un report dettagliato è disponibile sul sito Boeing, nella sezione Orders and Deliveries. Tra gli altri importanti traguardi raggiunti nel settore aerei commerciali, Boeing ricorda il primo volo del 737 MAX e del 787-10 Dreamliner e l’avvio della produzione del 737 MAX 7 e del nuovo 777X.