Brevetti: avvocati milanesi lanciano appello per ospitare Tub, Lombardia c’è/Adnkronos (2)

(AdnKronos) – I dati “evidenziano inoltre che dal 2011 al 2014, su 1.584 brevetti depositati nella provincia di Milano, 520 sono legati alla chimica e ambiente e 497 alla meccanica e trasporti”. E poi, ricorda Fontana, “la Lombardia è ricerca e innovazione. Non è certo un caso che una delle leggi più importanti di questo settore si chiami proprio così”. La legge 29/2016, “introducendo opportunità e una nuova governance del sistema, ha proprio l’obiettivo di dare una spinta, ancora più decisa, ad un ecosistema che funziona”. Ed è per questo che “non possiamo proprio permetterci di disperdere il patrimonio costruito dall’operosità, che è tipica della nostra regione”.

Trasferire la sede londinese del Tub a Milano potrebbe essere un’importante opportunità per tutto il Paese: oltre a fornire l’occasione di rilanciare il brand ‘Milano’ a livello internazionale, potrebbe configurarsi una sorta di riconoscimento per l’Italia dopo la delusione per la mancata assegnazione della sede dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, andata ad Amsterdam.

Del resto, il Belpaese appare sempre più creativo e determinato a difendere le proprie idee. Anche, e soprattutto, oltre i propri confini. Basti pensare che nel 2017 le domande di brevetto presentate dall’Italia all’Epo, lo European Patent Office, hanno registrato la crescita più consistente tra i competitor europei (+4,3% rispetto al 2016, contro una media del 2,6%). Un trend costante sin dal 2014, che lancia l’Italia al decimo posto nel ranking dei primi 50 Paesi.

