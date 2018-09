Brevetti: avvocati milanesi lanciano appello per ospitare Tub, Lombardia c’è/Adnkronos (4)

(AdnKronos) – Il sistema del brevetto unitario non è ancora del tutto effettivo: “Gli Stati membri che hanno aderito al progetto sono attualmente al lavoro perché diventi operativo nel corso del 2018”, si legge sul sito epo.org. Il brevetto unitario “è indissolubilmente legato alla creazione del tribunale unificato dei brevetti”, dopo la ratifica da parte degli Stati membri: “Il ‘pacchetto brevetti’ nasce nell’Unione europea -avverte Danovi- ma il tribunale unificato è previsto da un accordo di cooperazione rafforzata, così come è avvenuto con l’euro; si tratta di un trattato multilaterale tra i Paesi dell’Unione, in questo caso con la Spagna esclusa”.

Pertanto non è direttamente influenzato dagli effetti della Brexit. La questione, oltre che giuridica, è soprattutto politica: “Nel gennaio 2017 il ministro della giustizia pose questo obiettivo nella annuale relazione al Parlamento”. Nel 2018, “a Camere sciolte, tacque sul punto”.

Ora che “l’avvio del tribunale dipende solo dal deposito della ratifica tedesca, sottoposta dal ricorso di un cittadino al giudizio preventivo di quella Corte costituzionale, la cui pronuncia è imminente -conclude- sollecitiamo il nuovo governo e il nuovo ministro affinché vogliano raccogliere la sfida”.

