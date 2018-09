Lombardia: Foroni, a Lodi grave interferenza politica da gruppo islamico

Milano, 14 set. (AdnKronos) – “E’ gravissimo che un’associazione islamica entri in politica”. Così l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni irrompe nella protesta inscenata a Lodi da alcune famiglie extra comunitarie per essere stati escluse, a fronte dell’applicazione del regolamento sui servizi sociali, da alcune prestazioni agevolate.

Si tratta, spiega l’assessore, di “una normativa che si applica indistintamente a tutti i cittadini extra Ue senza alcuna distinzione di provenienza”. Questi, “per accedere alle agevolazioni, devono esibire una certificazione del proprio stato patrimoniale rilasciata dal Paese d’origine. Per i redditi e beni italiani vale l’autocertificazione ma per quelli extra Ue ci vuole l’attestazione del Consolato, come da normativa, perché la guardia di finanza non potrebbe controllare la veridicità della dichiarazione”. E’ “semplice e corretta applicazione di una norma statale vigente”.

