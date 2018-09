Brevetti: F.Sala, vincente investire in ricerca e innovazione

Milano, 14 set. (AdnKronos) – “La scelta di Regione Lombardia di investire su Ricerca e Innovazione si è dimostrata vincente in quanto basata sulle reali necessità delle imprese e sull’ascolto del tessuto imprenditoriale”. Lo ha detto all’Adnkronos il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e Internazionalizzazione delle imprese, Fabrizio Sala, dopo che la Regione Lombardia, per voce del suo presidente Attilio Fontana, ha dichiarato pieno sostegno all’appello lanciato dal presidente dell’ordine degli Avvocati milanesi, Remo Danovi, a lavorare a un piano strategico per portare a Milano una delle sedi centrali del Tribunale unificato dei brevetti attualmente destinato a Londra.

“Anche a fronte dell’enorme successo dei 32 accordi per la Ricerca e per l’Innovazione finanziato negli scorsi anni – ha proseguito il vicepresidente – partirà nel mese di novembre un nuovo bando da 50 milioni di euro in negoziazione con imprese e Centri di ricerca per favorire la competitività incrementando lo sviluppo e la crescita del nostro territorio in questo settore”.

