Sanità: Gallera su polmoniti, oggi 4 ricoveri e calano accessi a ps

Milano, 14 set. (AdnKronos) – “Come comunicato negli ultimi giorni, si sta sempre più riducendo il numero degli accessi per problemi respiratori ai pronto soccorso dei Comuni del Bresciano e dell’alto mantovano. Oggi gli accessi sono stati 10 di cui solo per 4 e’ stato richiesto il ricovero ospedaliero”. Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. “Per quanto riguarda le condizioni cliniche dei pazienti attualmente ricoverati presso le strutture pubbliche dell’Asst Spedali Civili di Brescia, dell’Asst Franciacorta e dell’Asst Del Garda – ha spiegato – per problematiche respiratorie plausibilmente riconducibili a polmonite, ad oggi 104 sono in condizioni stabili e 52 sono in fase di remissione e potrebbero essere dimessi nei prossimi giorni, mentre rimangono 5 i casi che sono ancora in Terapia Intensiva”.

I casi accertati come positivi alla legionella sono, a partire dal 2 settembre, complessivamente 36 (di cui 32 in Ats Brescia e 4 in Ats Valpadana). “I Tecnici della Prevenzione di Ats Brescia – ha aggiunto Gallera – sono costantemente impegnati nelle attività di prelievo delle acque potabili e non. L’attivita’ di campionamento e’ stata implementata da Ats Brescia grazie ad un nuovo significativo contributo garantito da un operatore idraulico esperto messo a disposizione dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po. Ad oggi sono stati realizzati 299 campioni di cui 155 in abitazioni, 77 da torri di raffreddamento/evaporazione, 54 su reti idriche, 13 dal fiume Chiese e sue derivazioni”.

