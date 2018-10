Brexit: Bernier, bene incontro Conte, diritti italiani verranno tutelati (2)

(AdnKronos) – Bernier ricorda di essere stato giovedì scorso in Romania e di essere prossimo alla partenza per la Polonia, perché occorre “prendere in considerazione” le esigenze di ciascun paese: “ogni paese ha delle preoccupazioni e ogni paese ha un valore aggiunto”, rimarca. Sul fronte dell’Italia, c’è sul tavolo anche “una questione di diritti dei cittadini, in particolare ci sono centinaia di migliaia di italiani che vivono o lavorano in Gran Bretaglia, abbiamo già un accordo di principio con i britannici per mettere in sicurezza i diritti, dobbiamo adesso sorvegliare sulla semplificazione dell’esercizio di questi diritti”.

Il capo negoziatore per la Brexit, spiega inoltre che “c’è una preoccupazione in quest’ultima fase sulla questione che interessa il tema dell’agricoltura italiana, ovvero la protezione delle indicazioni geografiche”. Quanto al futuro, “l’Italia e’ molto focalizzata per un partenariato strategico su sicurezza e difesa tra Ue e Gran Bretagna”, spiega Barnier prima di allontanarsi a piedi da Palazzo Chigi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...