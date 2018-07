Calcio: Elliott proprietaria Milan, subito 50 mln per ‘successi di lungo termine’

Milano, 11 lug. (AdnKronos) – Il fondo Elliott è il nuovo proprietario del Milan. L’ufficialità del passaggio in una nota pubblicata nella tarda serata di ieri (“Un nuovo capitolo per AC Milan”) dove il fondo spiega la sua visione: “Creare stabilità finanziaria e di gestione, ottenere successi di lungo termine per Ac Milan cominciando dalle fondamenta, assicurandosi che il club sia adeguatamente capitalizzato e condurre un modello operativo sostenibile che rispetti le regole della Uefa sul Financial Fair Play”.

Da questo deriva subito il primo impegno: “Apportare 50 milioni di euro di equity al club per stabilizzarne le finanze”. Elliott pianifica di apportare, nel tempo, ulteriori capitali per finanziare la crescita di AC Milan”. (Segue)

Correlati