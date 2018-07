Calcio: Singer, Elliott impaziente di riportare Milan tra top club europei

Milano, 11 lug. (AdnKronos) – “Elliott è impaziente di cimentarsi nella sfida di realizzare il potenziale del club e di restituirlo al pantheon dei top football club Europei al quale AC Milan appartiene di diritto”. E’ quanto afferma il fondatore del fondo Elliott, Paul Singer, nella nota diffusa nella tarda serata di ieri per ufficializzare il passaggio di proprietà del Milan.

Il Co-Ceo e Co-Cio di Elliott Management Corporation aggiunge che Elliott “crede fermamente che vi sia l’opportunità di creare valore su AC Milan”. In questo senso, “supporto finanziario, stabilità e una supervisione adeguata sono prerequisiti necessari per un successo sul campo e per una fan experience di livello internazionale”.

