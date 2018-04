Camera: domenica ‘Montecitorio a porte aperte’ con Fico, è casa di tutti

Roma, 5 apr. (AdnKronos) – “Domenica 8 aprile riprende, nella nuova legislatura, ‘Montecitorio a porte aperte’, l’iniziativa della Camera dei deputati che prevede una volta al mese l’apertura del Palazzo alle visite del pubblico”. E, si legge in una nota, sarà il neopresidente della Camera, Roberto Fico, ad accogliere i cittadini in visita al palazzo.

Questo il programma: “In piazza Montecitorio, alle 11,00 si svolgerà il concerto della Banda della Marina Militare. L’esibizione sarà diretta dal Maestro Antonio Barbagallo. Il programma inizierà con l’esecuzione dell’Inno Nazionale italiano e terminerà con l’esecuzione dell’Inno Europeo. Il programma prevede brani di: Luigi Denza (Funiculì, funiculà); Kees Vlak (Tapas de cocina – Paso doble); Giacomo Puccini (Nessun dorma dall’Opera “Turandot”)” e “al termine del concerto, il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico accoglierà alcuni gruppi di cittadini e li accompagnerà per un tratto della visita, in Transatlantico e in Aula”.

“Il Palazzo della Camera è la casa di tutti i cittadini – afferma il Presidente Fico presentando l’evento – Iniziative come Montecitorio a porte aperte sono importanti perché permettono alle persone di conoscere e visitare i luoghi in cui prende forma il futuro del Paese e di sentirli propri. Il mio impegno sarà di proseguire su questa strada e rendere Montecitorio sempre più vicino ai cittadini. Sono emozionato all’idea di poter accogliere per la prima volta i visitatori in questa giornata e condividere con loro una domenica speciale”. L’accesso per i cittadini al Palazzo sarà possibile dalle ore 10,30 alle 16,30 (ultimo ingresso alle ore 15,30).