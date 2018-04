Open Fiber: fibra ultraveloce una realtà anche in hinterland di Torino

Roma, 5 apr. (AdnKronos) – In circa 10mila unità immobiliari di Settimo Torinese da oggi è possibile acquistare i servizi in fibra ottica di Open Fiber e garantirsi una connessione sicura, veloce e di altissima qualità finalmente al servizio dei cittadini, delle imprese e della Pubblica Amministrazione. A meno di un anno dalla firma della convenzione, si legge in una nota, la società guidata da Elisabetta Ripa ha infatti aperto la commercializzazione della rete a banda ultra-larga nel comune piemontese. Entro fine 2018, il servizio sarà attivabile in oltre 14.500 abitazioni.

Open Fiber sta cablando l’hinterland torinese in modalità FTTH (Fiber To The Home) portando quindi direttamente a casa degli utenti e negli uffici delle aziende e della Pubblica Amministrazione un’infrastruttura che supporta velocità di connessione di 1 Gbps (fino a 1 Gigabit al secondo), consentendo così il massimo delle performance.

Per la copertura in fibra di circa 117mila unità immobiliari nei comuni cintura del capoluogo piemontese, Open Fiber sta investendo un totale di oltre 35 milioni di euro, di cui circa 4,5 milioni solo nel territorio di Settimo Torinese.