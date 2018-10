Camera: Morani, Salvini arrogante analfabeta istituzionale

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Durante l’intervento di oggi il ministro dell’Interno Salvini ha dimostrato quale sia il senso che attribuisce alla sua presenza in Aula: se ne serve come puro palcoscenico per la sua volgare propaganda”. Lo dichiara Alessia Morani, della presidenza del gruppo Pd alla Camera, a proposito delle parole pronunciate da Matteo Salvini durante il question time di oggi.

“Le irridenti osservazioni del ministro – spiega – sull’assenza in Aula di deputati, non denotano solo una clamorosa ignoranza sulle modalità con cui si svolgono i lavori parlamentari. Possibile che il ministro non sapesse che i vuoti tra i banchi dell’Aula fossero dovuti al fatto che i deputati sono impegnati in Commissione? Il dubbio è che lo sapesse ma che non si è voluto lasciar sfuggire la ghiotta occasione rappresentata dal collegamento tv per fare della demagogia. D’altronde, se il ministro ha esordito salutando i telespettatori, significa che per lui la confusione tra istituzioni e schermi televisivi è irreversibile”.

“Tra l’altro, quando si parla d’assenze Salvini dovrebbe solo tacere. Al consiglio comunale di Milano e al Parlamento europeo ha stabilito dei veri e propri record di assenteismo. E si permette di riprendere gli altri? Insomma, il solito arrogante analfabeta istituzionale”, conclude.

