Ponte Morandi: Autostrade, dichiarazioni Gentile errate e fuorvianti (2)

(AdnKronos) – Come già chiarito da Spea, infine, sottolinea Autostrade per l’Italia, “si ricorda che il prof. Gentile aveva ricevuto tutte le informazioni e la documentazione necessaria per svolgere il proprio incarico, che riguardava esclusivamente l’analisi degli stralli e non di altre parti del Ponte. Tale analisi non ha evidenziato alcuna necessità di intervento urgente, e lo stesso prof. Gentile non ha mai richiesto alcuna integrazione di documentazione che potesse avere relazione di causa-effetto con l’analisi dinamica degli stralli, oggetto del suo incarico”.

Dunque, conclude la società, “le sue affermazioni sull’omissione di documentazione consegnata da Spea, così come le valutazioni sullo stato di sicurezza delle travi del viadotto Polcevera di cui non si è mai occupato, sono da ritenersi errate e fuorvianti”.

