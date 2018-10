Camera: Rotta (Pd), Salvini inadeguato a ruolo che ricopre

Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Interno, nonché vicepremier, dà prova ancora una volta di essere inadeguato ai ruoli che ricopre. Pensa di trovarsi in campagna elettorale anche quando è sui banchi del governo per rispondere alle domande dei parlamentari della Repubblica”. Lo afferma Alessia Rotta, vicecapogruppo vicaria del Pd alla Camera.

“Durante il Question time della Camera -ricorda- le commissioni continuano a lavorare in contemporanea all’Aula, ma evidentemente Salvini, da assenteista, non sa come funzionano i lavori in Parlamento. Invece di credersi un capitano a cui basta fare un fischio per far scattare in piedi la sua claque, rispetti le istituzioni e il Parlamento”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...