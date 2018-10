Roma, 3 ott. (AdnKronos) – “Dal Parlamento europeo (dove non c’era mai) a Montecitorio Matteo Salvini va in aula solo per fare lo showman. Oggi fa finta di non sapere che durante question time i deputati sono in commissione, chiama i suoi e s’inventa che il Pd è assente. #Menefreghista delle Istituzioni”. Lo scrive su twitter Debora Serracchiani del Pd.

