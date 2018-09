Cannes Yachting Festival, arriva Taurus storica maison pedale italiano

Cannes, 14 set. (Labitalia) – Taurus, storica maison del pedale italiano, partecipa al Cannes Yachting Festival, in programma fino a domenica 16 settembre, esponendo una linea di biciclette classiche con freni a bacchetta, realizzata in limited edition di 50 esemplari. Ferretti Group conquista il palcoscenico della 41°edizione del Cannes Yachting Festival, con 5 novità assolute per i marchi Ferretti Yachts, Custom Line e Riva, inaugurando in grande stile la nuova stagione nautica del Gruppo.

Taurus presenta la linea ‘Taurus for Ferretti Yachts 50th Anniversary’: l’ammiraglia è Chrome uomo con telaio grigio antracite che richiama il rollbar dei flybridge Ferretti Yachts, la Chrome donna in bianco trasferisce su due ruote l’eleganza di un colore iconico nel mondo nautico, la Chrome-E con l’innovativo sistema a pedalata assistita all-in-one in blu diplomatico conia tradizione, stile e innovazione, file rouge che unisce i due brand.

“Sono orgoglioso -afferma Fabio De Felice, ceo di Taurus- di questa partnership con il Gruppo Ferretti e ringrazio personalmente l’avv. Galassi per aver reso partecipe Taurus di questo esclusivo evento. È per me un piacere affiancare il nostro marchio ad un gruppo che porta nel mondo lo stile Made in Italy e il lusso raffinato del saper fare tutto italiano. Dopo un anno dall’acquisizione di Taurus ho la conferma che gli investimenti fatti in sviluppo prodotto e qualità si siano concretizzati molto rapidamente e questa linea esclusiva di biciclette Taurus for Ferretti Yachts ne è la conferma”.

