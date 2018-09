Made Italy : Centinaio, ribadisco il mio no ai dazi

Verona, 14 set. (AdnKronos) – Dazi, Ocm, lotta ai falsi, enoturismo e sostenibilità. Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, oggi al Consorzio Tutela Vini Valpolicella per la sua prima visita ufficiale ad un consorzio italiano, a tutto campo sul suo nuovo mandato in prospettiva vino.

“Qui in Valpolicella, con l’Amarone, siamo nella patria della qualità – ha affermato il Ministro Centinaio – e per prodotti come il vostro è necessario un cambio di passo nella promozione, come stabilito anche nel recente tavolo per l’internazionalizzazione. Mi riferisco ad esempio ai mercati emergenti. Non a caso a fine settembre sarò in Brasile con Vinitaly, mentre a novembre andrò in Cina per parlare con il Ministro dell’Agricoltura. C’è tanto da fare. Per non trovarci più a dover discutere a luglio di Ocm Vino. Dobbiamo farlo in tempi utili alla programmazione, che è fondamentale.

“Appena arrivato in via XX settembre, ho trovato 83 decreti in attesa di essere firmati da un Ministro. Abbiamo dato subito risposte concrete al comparto su Ocm e Comitato Vini. Ora stiamo lavorando sui decreti attuativi del Testo Unico che potrà essere ovviamente modificato e migliorato, ascoltando la filiera”, ha sottolineato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...