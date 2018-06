Carburanti: i 10 anni di Biogas in Veneto per un nuovo sviluppo (2)

(AdnKronos) – (Adnkronos) – Il Veneto è una regione già vocata alla mobilità a metano con 156 distributori presenti sul territorio e la diffusione dell’utilizzo del biometano potrebbe migliorare notevolmente anche la qualità dell’aria. Si calcoli, infatti, che un’auto a biometano ha emissioni nell’arco del ciclo di vita pari a un’auto elettrica alimentata da energia eolica. L’alimentazione a metano e biometano, inoltre, consente un abbattimento delle polveri sottili del 90% e degli NOx fino al 70%.

“Dieci anni di esperienza straordinaria in Veneto, dieci anni in cui abbiamo perso qualche occasione e non tutto è andato per il verso giusto”. Descrive così l’esperienza del comparto biogas in Veneto l’Assessore regionale allo Sviluppo Economico ed Energia Roberto Marcato, chiarendo: “Abbiamo avuto modo di verificare, di fare esperienza, oggi abbiamo una sfida davanti: fare biogas e biometano si può, e si deve farlo bene. La Regione Veneto ovviamente sarà a fianco dei nostri allevatori e produttori in questa partita perché noi vogliamo produrre energia dando opportunità sia finanziarie sia di sviluppo alle nostre grandi aziende”.

“La presenza di oltre 200 impianti biogas nel nostro territorio è una presenza importante che dà una grande redditività alle aziende agricole, non solo ai proprietari dell’impianto ma a tutta la filiera – dichiara l’Assessore regionale all’Agricoltura Giuseppe Pan – La Regione Veneto intende supportare questo tipo di impianti non solo nella costruzione ma anche nel loro mantenimento, per una serie di motivi: per ovviare al problema dello smaltimento dei reflui zootecnici, innanzitutto, per una redditività del sistema, perché gli impianti biogas si alimentano anche con prodotti agricoli e in questo modo consentono di mantenere dei prezzi sostenibili”.