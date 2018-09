Carceri: Carfagna, mai più bambini in cella

Roma, 18 set. (AdnKronos) – “La tragedia di Rebibbia ci ricorda il dramma dei tanti – troppi – bambini che crescono e vivono dietro le sbarre senza aver commesso alcun reato, da innocenti”. Così Mara Carfagna, vice presidente della Camera e deputato di Forza Italia, in una nota

“Fu il governo di Silvio Berlusconi nel 2011 a porsi come obiettivo quello di farli uscire tutti, approvando la legge che ha istituito i cosiddetti Icam, Istituti a custodia attenuata, che permettono alla madre detenuta di scontare la pena in ambienti meno ostili per i bambini di quanto sia un normale carcere. Sette anni dopo, sono solo cinque le strutture dedicate e insufficienti le case protette: troppi bambini, almeno trenta, sono oggi condannati a crescere dietro le sbarre. E’ inaccettabile, oltre che pericoloso”.

“Forza Italia chiederà conto del ritardo accumulato negli anni e pretenderà che nella legge di Bilancio vengano stanziate le risorse necessarie perché tutti i bambini attualmente in carcere possano avere un’infanzia. Siamo certi che nessuno si opporrà a una misura di civiltà”, conclude.

